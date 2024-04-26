«Типичным онлайн-шопоголиком» оказался 30-летний мужчина из Ижевска

Все больше мужчин становятся онлайн-шопоголиками. Это стало понятно после исследования телекоммуникационной компании Yota.

Если брать общую статистику по регионам, то вовлеченность мужчин стала выше на 90%.

«Типичный шопоголик» — 30-летний житель Иркутска. Он любит отовариваться на «ОнлайнТрейде», AliExpress и «Мегамаркете».

Как отмечают аналитики, именно мужчины из Удмуртии проводят больше всего времени, выбирая себе товары на онлайн-площадках.

Максимальную активность показывают пользователи 28-43 лет, но большой интерес есть и в возрастной группе до 55 лет.

Ранее стало известно о том, что Таисия Повалий купила дом с чужой мебелью в ипотеку и теперь экономит на всем.

Источник: yota.ru.