«Типичным онлайн-шопоголиком» оказался 30-летний мужчина из Ижевска

Все больше мужчин становятся онлайн-шопоголиками. Это стало понятно после исследования телекоммуникационной компании Yota.
Если брать общую статистику по регионам, то вовлеченность мужчин стала выше на 90%.
«Типичный шопоголик» — 30-летний житель Иркутска. Он любит отовариваться на «ОнлайнТрейде», AliExpress и «Мегамаркете».
Как отмечают аналитики, именно мужчины из Удмуртии проводят больше всего времени, выбирая себе товары на онлайн-площадках.
Максимальную активность показывают пользователи 28-43 лет, но большой интерес есть и в возрастной группе до 55 лет.
Ранее стало известно о том, что Таисия Повалий купила дом с чужой мебелью в ипотеку и теперь экономит на всем.
Источник: yota.ru.