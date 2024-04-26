В Сочи с 1 по 5 мая пройдет неделя моды

Главное модное событие юга России, Sochi Fashion Week 2024, пройдет в городе-курорте с 1 по 5 мая. Анонс сделала заместитель мэра Сочи Светлана Калинина.

Это мероприятие обещает стать значимым событием в модном календаре России, объединив на своей площадке талантливых молодых и известных дизайнеров, экспертов индустрии и людей творческих профессий.

В этом году проект отмечает семилетие. За время своего существования он принял участников из 57 регионов России.

Sochi Fashion Week известен тем, что модные стилисты со всей России представляются лучшие коллекции. Неделя моды в Сочи отличается особой атмосферой, впечатляющими перформансами, яркими вечеринками и присутствием столичного и южного бомонда, владельцев модных бизнесов, рассказала Калинина в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что в августе неделя моды пройдет в Екатеринбурге. Сейчас организаторы принимают заявки на участие. Свои наряды на подиуме покажут и именитые российские и зарубежные дизайнеры.