Папа остающегося под стражей в Самаре Шарлота рассказал, что суд над его сыном еще идет

Кировский районный суд города Самары принял решение о продлении срока содержания под стражей певца и блогера Эдуарда Шарлота до 29 мая. Результаты психолого-психиатрической экспертизы, которую Шарлот проходил в Саратове, еще не были получены судом. Ожидается, что эти данные будут предоставлены в середине мая.

«Все то же самое, продлили до 29 мая», — сказал отец исполнителя Валерий.

Эдуард Шарлот оказался фигурантом сразу трех уголовных дел. Они были заведены в связи с обвинением в оскорблении чувств верующих. Производство также было возбуждено после того, как в Cети появился видеоролик, где певец сжигает свой паспорт гражданина Российской Федерации. Это стало основанием для обвинения по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Ранее рассказывалось, как Шарлот написал письмо с покаянием патриарху Кириллу.

Источник: kp.ru.