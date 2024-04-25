Тульский батюшка рассказал, что яйца нельзя украшать наклейками с ликами святых

Протоиерей Максим Троеглазов из Тульской епархии объяснил, почему верующим нужно отказаться от наклеек на яйца и пленки, которая в последнее время стала модным украшением на Пасху. В этом году она отмечается 5 мая.

Священник отметил, что церковь не одобряет использование украшений с изображением лиц святых и православных символов.

«Люди очищают яйцо от скорлупы, съедают его содержимое, а затем скорлупу с изображением святого выбрасывают в мусор», — пояснил протоиерей, предостерегая от кощунства.

Он всегда учит придавать яйцам праздничный вид с помощью луковой шелухи. Окрашивание натуральным пигментом — лучший из возможных вариантов.

Ранее верующим людям рассказали, как правильно выбирать самые вкусные и качественные куличи на Пасху. Есть несколько нюансов.

Источник: sterlegrad.ru.