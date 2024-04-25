Сочи в пятницу накроет песчаная буря из Сахары

Африканская песчаная буря в пятницу сместится от Европы и Крыма в сторону Сочи. Как рассказали в региональном гидрометцентре, ее потоки не будут такими сильным, как на других территориях.

«Сейчас Европа, Крым и далее северней Крыма узнали на вкус Сахару. Нас зацепило немного, так как воздушные потоки над краем в основном с юго-востока», — сообщили метеорологи.

В районе Сочи пылевые потоки задержатся у горного хребта. Буря будет слабой, она сразу же начнет смещаться на север.

Редкое природное явление будет наблюдаться в регионе несколько дней. В России оно встречается раз в несколько лет.

Жители Сочи замечают приближение пылевой бури уже сейчас. Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска» поделился наблюдениями сибирячки, переехавшей на юг. Она рассказала, что в данный момент небо в Сочи заволокло тучами, в воздухе стоит дымка, которая закрыла солнце.

Ранее стало известно, что в горах Сочи открылся летний сезон.

Источник: РИА Новости.