Ассоциация туроператоров предупредила, что отелей Сочи может не хватить на всех в августе

Ассоциация туроператоров сообщила, что россияне начали раскупать номера в гостиницах Имеретинской низменности Сочи. Сейчас средняя загрузка отелей на побережье дошла до 95-97%, чего не было последние три года. Наплыв отдыхающих ожидается в августе.

К примеру, трехзвездочная гостиница «Сочи Парк Отель» уже отчиталась о полной загрузке на август. На курорте отдыхающие проводят 6-7 дней.

Эксперты рынка говорят о том, что интерес к отдыху в Краснодарском крае повысился, когда отели начали предлагать систему «все включено».

О пиковой нагрузке рассказали и в гостинице с пятью звездами Mantera Resort & Congress. Здесь отпускники начали активно бронировать номера и на сентябрь. Интерес есть и к отелю-замку «Богатырь».

Меньше всего туристов в Имеретинской низменности ожидается в период с 1 по 15 июня. В это время на юг можно ехать тем, кто не любит жару и наплыв отдыхающих.

Ранее рассказывалось о том, что в Сочи появится ресурс, где будут собраны отели, рестораны и компании, занимающиеся экскурсиями.

Источник: atorus.ru.