Воронежский Роспотребнадзор научил выбирать самый хороший кулич на Пасху

Специалисты Роспотребнадзора Воронежской области перед Пасхой научили выбирать самые качественные куличи в магазине.

Один из самых важных моментов: верхушка обязательно должна быть сухой. Если ее не подсушили в пекарне, кулич пропадет раньше положенного срока. Поливка не должна быть липкой и белесой, обязательно стоит посмотреть, чтобы кулич не был подгоревшим.

У качественного кулича не будет даже маленьких надломов и пустот по краям.

Многие ставят на стол и творожную пасху. Тем, кто покупает ее в магазине, нужно учитывать, что она может стоять в холодильнике всего три дня, потом продукт начинает портиться.

Ранее в Роспотребнадзоре Приморья научили выбирать самые хорошие яйца в магазине на Пасху. Важно учитывать несколько нюансов, а не просто смотреть на дату упаковки и целостность скорлупы.

Источник: moe-online.ru.