После жалоб барнаульцев Xolidayboy отменил концерт

Концерт исполнителя Xolidayboy, который должен был состояться 25 апреля в Барнауле, был отменен после жалоб горожан.

Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет на «Титов-Арене», однако потом стало известно о переносе его в ночной клуб «Фараон». К сожалению, в конечном итоге концерт был отменен.

Организаторы обратились к публике с заверениями, что билеты, приобретенные на концерт на «Титов-Арене», останутся действительными для новой площадки.

В ходе общения с администрацией клуба «Фараон», куда планировался перенос концерта, стало известно, что выступление отменено по решению организаторов.

Как рассказали в Минкульте Алтайского края, в ведомство поступали негативные отзывы о музыканте от самих горожан, поэтому организаторам рекомендовали отменить концерт на «Титов-Арене».

Ранее свои гастроли в Челябинске и Екатеринбурге отменил Стас Михайлов.

Источник: amic.ru.