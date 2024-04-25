В Сочи Алика Смехова оделась в купальник и рассказала, как не дает себе стареть

56-летняя певица и актриса Алика Смехова показала себя в купальнике и рассказала, как поддерживает тело в тонусе.

В своих социальных сетях звезда поделилась новым снимком. В бассейне она решила поплавать в яркой слитной модели. Несмотря на то, что плавательный наряд оказался закрытым, заметно, что Смехова в хорошей форме. Ее она поддерживает не только с помощью плавания в бассейне.

Артистка рассказала, что сейчас находится на съемках в Сочи. Проводит день на площадке в еще заснеженных горах, а потом спускается ближе к морю.

Чтобы сохранять моложавый вид, она следит за состоянием кожи лица и тела, в этом ей помогают профессиональные процедуры. Иногда медики ставят ей капельницы.

Смехова также поделилась еще одним кадром — уже в открытом купальнике с одной бретелькой. На фото звезда стоит у открытого бассейна, рассказывая, что в Сочи уже +26 градусов.

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