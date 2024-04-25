Жители Хабаровска вспомнили любимые игрушки из 90-х

Жители Хабаровска, детство которых прошло в 90-х годах, рассказали, какие старые игрушки их забавляют и сейчас.

Многие до сих пор вспоминают о тамагочи. Это были первые питомцы, за которыми не всегда получалось следить должным образом.

«Помню свой первый тамагочи. В первый же день завела питомца, весь день провозилась, за ночь он умер. Полдня ревела, потом завела нового, ночью он так же умер, проревела еще полдня. Следующий питомец прожил неделю благодаря стараниям мамы», — вспоминает хабаровчанка Ирина.

Когда появились слаймы, дети 90-х сразу вспомнили о «лизунах», оставляющих жирные пятна на побелке, что сильно раздражало родителей и учителей. Терпение взрослых испытывали и шарики-попрыгунчики, от которых страдали люстры и другие хрупкие предметы быта.

Были и фишки, в которые играли, их коллекционировали и обменивали. Особая радость была от киндер-сюрпризов. Многие до сих пор помнят забавные и красивые фигурки, которые не сравнить с нынешними.

Почти у каждого ребенка была игрушка йо-йо, бельевая резинка для игр с прыжками, а у девочек коробка с бумажными нарядами для кукол, пишет transsibinfo.com.

Ранее в Кемерове заметили несовершеннолетних, занимающихся квадробикой с выгулом на поводке.