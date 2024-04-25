Оставленная на вокзале 58 лет назад жительница Красноярска нашла мать

Найденная в мае 1966 года на красноярском вокзале двухмесячная девочка Оля встретилась со своей биологической матерью. Только через десятилетия она смогла ее найти.

Марина Плавко — так зовут найденную девочку, при рождении ей дали имя Ольга. Все эти годы она не прекращала поиски своей настоящей матери, ее усилия увенчались успехом.

Братья Ларисы вынудили ее отказаться от ребенка, они отвезли малышку на вокзал и оставили ее там без документов.

Валентина Белозерова, ветеран Красноярской железной дороги, нашла девочку и передала ее в дом малютки. Там ей дали имя Николаева Марина Ивановна. Через полгода девочку удочерили, у нее появилась новая семья. После окончания педагогического института Марина стала учителем истории.

Через годы в интернете она нашла заметку о том, что ее могут искать. Благодаря социальным сетям Марина смогла найти свою сестру по матери Наталью, которая младше ее на девять лет. Позже начала переписываться и с Ларисой, а затем они встретились.

Женщина призналась, что рада обретенным родственникам, но не жалеет о том, что попала в приемную семью, пишет krsk.kp.ru.

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