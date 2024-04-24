В Геленджике появится уникальная курортная зона

В прибрежной части Геленджика обустроят уникальную курортную зону. Она появится в микрорайоне Тонкий Мыс.

Комплекс «Геленджик Марина» будет вмещать городской парк и гавань для трехсот яхт. Строительство начнется в самый разгар предстоящего курортного сезона.

Всего планируется обустроить 3,7 га. Планируется построить длинную прогулочную набережную, новый морской терминал для пассажиров судов, театр, где зрители смогут посмотреть водные представления. На берегу появится гостиница с магазинами и ресторанами, для детей в проекте предусмотрен развлекательный центр.

Территорию планируется засадить деревьями и кустарниками, площадь озеленения составит четверть территории комплекса.

Завершить строительство рассчитывают за три года. Уникальный проект станет крупнейшим за последнее время, пишет kuban.rbc.ru.

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