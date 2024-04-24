В Новосибирске женщину избавили от 13 кг жирового фартука на животе

Специалисты Новосибирской областной больницы провели уникальную пластическую операцию, в результате которой женщина избавилась от лишних 13 кг в области живота. Пациентка имела целый ряд диагнозов, что делало операцию особенно сложной.

Как отметил заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии Максим Цегельников, впервые женщина обратилась с просьбой о проведении абдоминопластики пять лет назад, однако из-за чрезмерной массы тела операция была невозможна.

За эти годы пациентке удалось сбросить 40 кг, что позволило вернуться к вопросу об операции, несмотря на возможные риски, включая тромбоэмболию и другие осложнения.

Команда врачей тщательно спланировала каждый этап сложнейшей операции. Удаленный лоскут кожи с передней стенки живота пациентки оказался рекордно тяжелым — его вес составил 13 кг. К счастью, операция прошла успешно, и уже на десятый день после нее женщина была выписана домой. Никаких серьезных осложнений у нее не возникло.

Теперь пациентка наслаждается свободой движений и строит планы по дальнейшей коррекции своей фигуры. Стоит отметить, что пять лет назад вес сибирячки составлял 180 кг, пишет vn.ru.

Ранее 25-летняя сибирячка рассказала, как похудела на 62 кг за два с половиной года.