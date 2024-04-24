Паршута рассказала, как в Сочи жарила семечки, чтобы погрызть их вечером с мамой

Юлия Паршута, которая провела юность в Сочи, рассказала, как жарила семечки с родителями на Красной Поляне. К ним она собиралась сразу же после съемок шоу «Утро.ТНТ», где и вспомнила историю из своей жизни до приезда в Москву.

Она рассказала, что в ее родном Адлере в детстве постоянно выключали свет. В это время заняться было нечем, поэтому они с мамой начинали жарить семечки, чтобы скоротать «темные часы».

Сидеть приходилось при свечах, но Паршута любила это время. Она признается, что сохранила пристрастие к семечкам. Вместе с родителями она продолжает их жарить и с удовольствием грызть, когда возвращается домой.

«Сейчас свет не выключают, но мы иногда с родителями просто так жарим семечки, а я им читаю "Капитанскую дочку ". Очень смеемся, потому что там столько юмора», — рассказала Паршута.

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