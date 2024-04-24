Самойлова «простила» персонал Геленджика, который испортил ее препарат за 800 тысяч рублей

Певица Юлия Самойлова не будет требовать компенсацию за порчу ее препарата, стоимость которого доходит до 800 тысяч рублей. Об этом рассказал ее пиар-директор Василий Кучумов.

Инцидент в гостинице Геленджика произошел из-за того, что персонал не проверил температуру в камере холодильника и заморозил лекарство певицы. Оно ежедневно необходимо при спинальной мышечной атрофии.

В Краснодарском крае артистка хотела принять участие в благотворительном концерте, но была вынуждена уехать домой.

«Небольшой тур по региону сорван <…> Лекарства нет, курс прерывать надолго вообще нельзя, поэтому едет домой, где есть это лекарство», — говорит Кучумов.

По его словам, Самойлова не намерена требовать компенсацию за порчу дорогостоящего препарата, потому что он был предоставлен Минздравом.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который может инициировать проверку, пишет «Газета.Ru».

Кучумов отметил, что отель принес извинения певице только после того, как скандал начали обсуждать СМИ.

Ранее сообщалось, что Юлия Самойлова объяснила, при какой температуре нужно хранить ее лекарство, но сотрудники отеля проигнорировали ее просьбу.