В Санкт-Петербурге девочке с «маской Бэтмена» придется перенести пять операций на лице

У 4-летней американки Луны Феннер с «маской Бэтмена» первая операция в Санкт-Петербурге завершилась успешно. Врачи из США не стали браться за «пластику», но российский хирург Ольга Филиппова решила помочь маленькой американке. Она рассказала о пути, который предстоит пройти девочке.

Во время первой операции Луне установили три тканевых экспандера, которые служат для расширения кожи. Этот процесс будет постепенным и займет около полутора месяцев. После на месте экспандеров образуются здоровые участки кожи.

Хирург Филиппова рассказала, что будет пять этапов хирургического вмешательства. Это поможет снизить стресс для маленькой Луны.

Врач отметила, что ее пациентка мужественно переносит процедуры.

Мать Луны рассказала о том, что ее дочери нравится в Санкт-Петербурге, где она с удовольствием пробует русскую кухню. Известно, что семья останется в России до начала июля.

Ранее Кэрол Феннер рассказала, почему не продолжила лечение в Краснодаре.

Источник: Telegram-канал Mash.