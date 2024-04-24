Исполнивший мечту Сергей Исаев из «Уральских пельменей» похвастался кабриолетом

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев признался, что у него сбылась мечта. Об этом он рассказал, похваставшись кабриолетом Ford Mustang.

Юморист не стал уточнять, его ли это автомобиль или он просто взял покататься, но показал свои эмоции во время поездки. Исаев буквально светился за рулем, разъезжая по улицам Екатеринбурга вместе с сыновьями Елисеем и Савелием.

«Банда, помашите ручкой! Прикольно?» — спрашивал он у сыновей, которые одобряли выбор отца.

Если поинтересоваться ценой американского кабриолета, то окажется, что она довольно приличная — доходит до 11 миллионов рублей.

Красный Ford Mustang Сергей Исаев запечатлел у дома с панорамным окном и большим приусадебным участком.

Ранее комик Гарик Харламов высмеял актера Никиту Кологривого и сказал, что он «чокнулся» после «Слова пацана».

Источник: Telegram-канал Сергея Исаева.