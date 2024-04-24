Мальчик из Екатеринбурга пошел на «Суперниндзя. Дети», чтобы закрыть кредиты родителей

Девятилетний Глеб Макарихин из Екатеринбурга стал участником телепрограммы «Суперниндзя. Дети». Он хочет выиграть, чтобы материально помочь родителям — у Дарьи и Романа кредиты.

Главный приз, который достанется трем победителям, составляет шесть миллионов рублей. Выигрыш Глеба очень помог бы семье.

Мальчик уже пять лет занимается скалолазанием и, несмотря на свой юный возраст, демонстрирует впечатляющие навыки и решимость.

Родители Глеба поддерживают стремление своего сына к достижению высоких результатов. Узнав о кастинге на популярное телешоу, юный житель Екатеринбурга сразу же выразил желание принять участие. Дарье и Роману понравилась эта идея.

Всего в шоу принимает участие 108 юных спортсменов, которые приехали в Москву из различных регионов страны.

Телеканал СТС будет транслировать выпуск с участием Глеба 5 мая.

Ранее стало известно о том, что Ксения Бородина откроет парк для детей и ресторан в Екатеринбурге.

По материалам: tagilcity.ru.