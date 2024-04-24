Ольга Кабо приедет в Читу читать Ахматову

Летом в Читу приедут актриса Ольга Кабо и певица Нина Шацкая. Они посетят музыкально-литературный спектакль «Память о солнце». Мероприятие запланировано в рамках Забайкальского международного кинофестиваля.

2 июня артистки подарят зрителям возможность насладиться произведениями великой поэтессы Анны Ахматовой. Спектакль пройдет в стенах краевого драматического театра, где публика сможет полностью погрузиться в атмосферу искусства.

Посетители мероприятия смогут услышать раннюю работу Анны Ахматовой «У самого моря», а также баллады на ее стихи, такие как «Заболеть бы как следует», «Милому», «В ту ночь», «Память о солнце», «Слово ангел», «Сад», «Разрыв». Эти произведения были мастерски адаптированы для музыки композитором Златой Раздолиной.

Особую атмосферу создаст музыкальное сопровождение. Это будет фортепиано. За инструмент сядет талантливый музыкант Александр Покидченко. Его игра подчеркнет глубину и красоту стихов Анны Ахматовой, позволив зрителям еще глубже проникнуться атмосферой спектакля.

Ранее стало известно о том, что народный артист России Сергей Гармаш отменил поэтическую программу в Челябинске из-за проблем со здоровьем.

По материалам: zabrab75.ru.