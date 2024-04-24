Жителям Хабаровска разрешили отдыхать в Таиланде без визы два месяца

Таиландское правительство объявило, что с 1 мая хабаровчанам можно будет гостить на курортах страны без визы только два месяца. О новом решении рассказал премьер-министр страны Сеттха Тхависин.
Ранее для поддержки туристической отрасли Таиланда, пострадавшей из-за пандемии, был установлен специальный безвизовый режим на 90 дней. Однако период действия этой меры заканчивается 30 апреля.
Новый режим, позволяющий въезд без визы на 60 дней, начнет действовать с начала мая, заменив предыдущее предложение.
Из Хабаровска сейчас открыты регулярные рейсы в Таиланд. Билеты на самолеты можно приобрести как у туристических операторов, так и напрямую у перевозчика.
Россияне также могут путешествовать без необходимости оформления визы и предъявления заграничного паспорта. К примеру, в Абхазию, Армению, Беларусь и ряд других стран.
Ранее стало известно, что для тех, кто любит путешествовать по России, уже в апреле откроют летний сезон на «Розе Хутор».
По материалам: transsibinfo.com.