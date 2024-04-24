Жителям Хабаровска разрешили отдыхать в Таиланде без визы два месяца

Таиландское правительство объявило, что с 1 мая хабаровчанам можно будет гостить на курортах страны без визы только два месяца. О новом решении рассказал премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Ранее для поддержки туристической отрасли Таиланда, пострадавшей из-за пандемии, был установлен специальный безвизовый режим на 90 дней. Однако период действия этой меры заканчивается 30 апреля.

Новый режим, позволяющий въезд без визы на 60 дней, начнет действовать с начала мая, заменив предыдущее предложение.