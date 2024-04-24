Баста начал благословлять браки поклонников на своих концертах

Рэпер Баста начал благословлять браки своих фанатов, которые приходят к нему на концерт. В этот раз «церемония» прошла в Новосибирске.

В перерыве между песнями молодой человек со своей девушкой поднялся на сцену «Сибирь-Арены» и встал на колено, протянув кольцо.

Музыкант задал несколько вопросов о парне, чтобы девушка успела подумать.