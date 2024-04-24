Баста начал благословлять браки поклонников на своих концертах

Рэпер Баста начал благословлять браки своих фанатов, которые приходят к нему на концерт. В этот раз «церемония» прошла в Новосибирске.
В перерыве между песнями молодой человек со своей девушкой поднялся на сцену «Сибирь-Арены» и встал на колено, протянув кольцо.
Музыкант задал несколько вопросов о парне, чтобы девушка успела подумать.
«Как он, хороший человек?» — поинтересовался Василий Вакуленко.
Девушка ответила положительно, а после совета артиста приняла кольцо.
Жених надел его на палец невесты под марш Мендельсона и вручил букет.
Баста благословил брак поклонников и на концерте в Тюмени. Судя по всему, одобрение союзов фанатов во время выступлений стало уже традицией. На предыдущей «церемонии» Басте пришлось подсказать жениху, что невеста во время предложения должна примерить кольцо на безымянный палец.
По материалам: ngs.ru.