Протрезвевший крымчанин Андрей на суде обрел новое имя — Ангел Габриелович Отченаш

Крымчанин, которого при рождении назвали Андрей, три года не знал, что в одну из своих пьяных выходок официально дал себе новое имя — Ангел Габриелович Отченаш.

Житель Евпатории не смог обойтись без горячительного, когда поссорился с женой, подавшей на развод. Примечательно, что о своем обращении в ЗАГС он забыл, а в отделе переименование прошло успешно.

Три года Андрей, ничего не подозревая, жил. К вопросу с именем ему пришлось вернуться после очередного инцидента в состоянии алкогольного опьянения.

Выпив, мужчина сел за руль своего Porsche Cayenne, чтобы доехать до мамы, которой якобы стало плохо в МФЦ.

Только во время судебного процесса и лишения прав Андрей узнал, что уже несколько лет он Ангел Габриелович Отченаш. В такое сложно было поверить, но все же пришлось.

Новое имя он обрел только на суде. До этого момента крымчанин нигде его не использовал официально, поэтому и не знал о последствиях своего обращения в ЗАГС.

Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», Андрей не стал оставлять себе новое имя, вернув старое. После пьяной езды ему назначили исправительные работы и на два года лишили прав.

Ранее стало известно о том, что Лера Кудрявцева помирилась с мужем, которого грозилась бросить из-за пьянства.