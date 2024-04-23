В Сочи раскопали древние гробницы, датированные 1500-1700 годами до нашей эры

В Сочи раскопали древние гробницы. Такие уже находили в Перу и Боливии, Японии и Северной Африке.

Три дольмена обнаружили совершенно случайно — когда строители делали траншею. На место сразу же приехали ученые.

«Две гробницы, которые датируются первоначально 1500-1700 лет до нашей эры. Гробницы нетронутые, неразграбленные», — поделился эксперт Сочинского географического общества по археологии и истории Артур Дилоян.

Он сказал о том, что сохранившиеся древние могилы являются большой редкостью. Обычно они страдают после землетрясений, а также набегов враждующих племен.

В могилах сохранились останки и предметы, с которыми хоронили людей.

Специалисты говорят о том, что находка даст еще больше знаний о быте древних людей. Известно, что Красная Поляна была заселена еще в каменном веке, сообщает smotrim.ru.

Ранее сообщалось о том, что в Анапе нашли три зуба неизвестного существа.