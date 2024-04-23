В Геленджике сотрудники отеля вынудили Самойлову вернуться домой

Юлия Самойлова. Фото Global Look Press

Она планировала выступить на концерте, но осталась без препаратов за 800 тысяч рублей, которые нужны ей каждый день.

Певица Юлия Самойлова приняла решение об отмене запланированных концертов в Краснодарском крае после неприятного инцидента, произошедшего в одном из отелей Геленджика.

Недавно Самойлова прилетела на Кубань для участия в благотворительном мероприятии, где она собиралась представить свою новую композицию. Но из-за оплошности со стороны персонала отеля ей пришлось прервать свое пребывание и вернуться обратно в Москву.

Известно, что артистка обратилась к сотрудникам отеля с просьбой сохранить ее лекарство в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. К сожалению, просьба не была выполнена должным образом, лекарство было заморожено, что сделало его непригодным для использования. Самойлова страдает от спинальной мышечной атрофии, поэтому препараты нужны ей каждый день.

По словам пиар-директора певицы Василия Кучумова, все запасы необходимых лекарственных препаратов остались дома у Самойловой, они крайне необходимы ей для ежедневного приема. Певице пришлось изменить свои планы и приобрести билеты обратно в Москву.

Юлия Самойлова рассказала, что персонал отказался признать свою вину.

Источник: «КП-Кубань».

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