В Геленджике сотрудники отеля вынудили Самойлову вернуться домой

Певица Юлия Самойлова приняла решение об отмене запланированных концертов в Краснодарском крае после неприятного инцидента, произошедшего в одном из отелей Геленджика.

Недавно Самойлова прилетела на Кубань для участия в благотворительном мероприятии, где она собиралась представить свою новую композицию. Но из-за оплошности со стороны персонала отеля ей пришлось прервать свое пребывание и вернуться обратно в Москву.

Известно, что артистка обратилась к сотрудникам отеля с просьбой сохранить ее лекарство в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. К сожалению, просьба не была выполнена должным образом, лекарство было заморожено, что сделало его непригодным для использования. Самойлова страдает от спинальной мышечной атрофии, поэтому препараты нужны ей каждый день.

По словам пиар-директора певицы Василия Кучумова, все запасы необходимых лекарственных препаратов остались дома у Самойловой, они крайне необходимы ей для ежедневного приема. Певице пришлось изменить свои планы и приобрести билеты обратно в Москву.

Юлия Самойлова рассказала, что персонал отказался признать свою вину.

Источник: «КП-Кубань».