В Кемерове заметили несовершеннолетних, занимающихся квадробикой с выгулом на поводке

Подростков захватывает новое увлечение — квадробика. Ей решили заняться несовершеннолетние в одном из торговых центров Кемерова.

Сначала интернет наводнили видео с безобидной игрой, где дети просто изображают движения кошек и прыгают с высоты собственного роста.

Потом появились маски, а теперь и ошейники с поводками. Именно в таком виде заметили пару детей — один прыгал, изображая кота, а другая вела его в образе хозяина животного.