В Кемерове заметили несовершеннолетних, занимающихся квадробикой с выгулом на поводке

Подростков захватывает новое увлечение — квадробика. Ей решили заняться несовершеннолетние в одном из торговых центров Кемерова.
Сначала интернет наводнили видео с безобидной игрой, где дети просто изображают движения кошек и прыгают с высоты собственного роста.
Потом появились маски, а теперь и ошейники с поводками. Именно в таком виде заметили пару детей — один прыгал, изображая кота, а другая вела его в образе хозяина животного.
Такое поведение выглядело странно и напугало посетителей, которые не знали, что это всего лишь новая детская забава.
Некоторые списали выходки детей на плохое воспитание.
Ранее Гарик Харламов заявил, что сибиряк Никита Кологривый «чокнулся» после «Слова пацана» из-за звездной болезни. В Comedy Club комик высмеял вызывающее поведение актера в ресторане Новосибирска, где он укусил официантку, которая отказалась с ним флиртовать.
Источник: паблик «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».