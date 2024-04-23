Forbes включил двух девушек из Красноярска в список самых перспективных россиян

Две талантливых девушки из Красноярска вошли в список перспективных россиян до 30 лет с высокими доходами. Соответствующий рейтинг составил Forbes. Это перечень, включающий наиболее многообещающих молодых людей России.

В их числе шестнадцатилетняя теннисистка Мирра Андреева, которая благодаря своему таланту строит успешную карьеру. Сейчас спортсменка занимает 38-е место в мировом рейтинге, она заработала более 1,25 миллиона долларов призовых. На данный момент у девушки контракт с компанией Nike. Спонсорский интерес к российской теннисистке подтверждает востребованность и успех на корте.

Вторая представительница Красноярска в рейтинге Forbes — балерина Елена Свинко. Ей всего 26 лет, а она уже успела перебраться в Санкт-Петербург. Сначала балерина была солисткой труппы Михайловского театра, ее творческий путь продолжился тем, что она стала первой солисткой Мариинского театра, пишет ngs24.ru.

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