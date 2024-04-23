Участница «Давай поженимся!» показала, как протыкают шарики шприцем в вирусных видео

Участница шоу «Давай поженимся!» Первого канала Елена из Оренбурга приготовила необычный сюрприз жениху Сергею. В последнее время в Сети завирусились ролики, где медики пробуют ввести иголку шприца в воздушный шарик, чтобы он не лопнул.

Невеста, которая работает в клинике врачом-аллергологом, показала, в чем тут фокус.

Одновременно с этим Елена проверила, сможет ли ее потенциальный муж сам сделать укол, если это потребуется. У жениха сразу же получилось ввести иглу, не повредив шарик.

Судя по всему, он понял принцип: необходимо аккуратно поднести шприц максимально близко к шарику, а потом быстрым и точным движением вонзить иглу и немного протащить ее внутрь, но не бить по шару.

Чтобы фокус точно удался, нужно вводить иголку в часть, где завязывается шарик.

«А я, Лен, все думала, что нужно с ударом», — сказала ведущая Лариса Гузеева. «С шариками — это фокус, к медицинской манипуляции это не относится», — пояснила невеста.

Сергею понравился такой сюрприз, посмотрев на других женщин, он зашел именно к Елене.

Ранее крымчанка на шоу «Давай поженимся!» показала необычный денежный ритуал.