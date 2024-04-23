Краснодарское ГУ МВД предупредило о возможности взлома «Госуслуг» после видеозвонка

Управление МВД по Краснодарскому краю предупредило о новой форме мошенничества, которая может привести к несанкционированному доступу к личным кабинетам на портале «Госуслуги».

Аферисты используют видеосвязь через мессенджеры, чтобы убедить своих жертв в том, что они являются сотрудниками полиции. Втираясь в доверие, они демонстрируют фальшивые удостоверения личности.

Затем злоумышленники различными способами пытаются узнать пароль от «Госуслуг» и код подтверждения из SMS-сообщения, предупредили в пресс-службе кубанского управления МВД.

С помощью полученных персональных данных мошенники могут взломать личный кабинет на портале «Госуслуги» и оформить микрозайм без ведома и согласия владельца аккаунта, пишет kuban.kp.ru.

Ранее была раскрыта мошенническая схема с новыми деньгами — купюрами номиналом в 100 и 5000 рублей.