«Бессмертный полк» отменяют по всей России, Свердловская область не стала исключением

В Свердловской области в этом году не будет «Бессмертного полка». Традиционное шествие решено было отменить из соображений безопасности.

Об этом сообщил заместитель губернатора Азат Салихов. Он подчеркнул, что «Бессмертного полка» в формате шествия по центральным улицам Екатеринбурга не планируется.

На такой шаг пошли не только в Свердловской области, но и в других регионах страны.

Несмотря на то, что данное решение является непростым, оно было принято с учетом текущей обстановки и в целях обеспечения безопасности граждан.

Необходимо подчеркнуть, что акция «Бессмертный полк» имеет огромное значение для жителей Екатеринбурга и всей Свердловской области. Она позволяет людям почтить память своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, выразить свою гордость за их подвиги.

Важно отметить, что в прошлом году шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге также не состоялось. Эта акция была отменена по всей России.

Ранее рассказывалось о том, что в Ижевске патриотичный певец SHAMAN, исполняя композицию «Я — русский!», встал на колени перед поклонниками.

Источник: ural.kp.ru.