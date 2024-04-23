На концерт Александры Пахмутовой в Волгограде не пустят обычных зрителей

Многие жители Волгограда активно интересуются возможностью приобрести билеты на предстоящий юбилейный концерт Александры Пахмутовой, который состоится в мае текущего года. Это уникальное событие пройдет в стенах Центрального концертного зала, однако, к сожалению, большинство горожан не смогут посетить его.
Александра Николаевна, известная и любимая многими волгоградцами, представит публике большую творческую программу, в которой примут участие выдающиеся российские и местные солисты, а также различные коллективы.
Как подчеркнул директор культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко на открытии выставки к 95-летию композитора, первоначально планировалось провести концерт в амфитеатре на центральной набережной. Чтобы избежать рисков, связанных с возможными изменениями погоды, было принято решение организовать мероприятие в ЦКЗ.
Билеты на этот вечер, посвященный юбилею знаменитой волгоградской пианистки, будут распределены между ветеранами, чиновниками, депутатами, почетными жителями города, представителями мира искусства и культуры.
В свободной продаже билетов не будет. Несмотря на это, все желающие смогут насладиться выступлением Александры Пахмутовой, наблюдая прямую трансляцию концерта на телеканале «Культура» или посетив амфитеатр на набережной.
Ранее стало известно, что на выставке впервые показали десятки личных вещей из дома Пахмутовой.
Источник: volgograd.kp.ru.