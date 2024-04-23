На концерт Александры Пахмутовой в Волгограде не пустят обычных зрителей

Многие жители Волгограда активно интересуются возможностью приобрести билеты на предстоящий юбилейный концерт Александры Пахмутовой, который состоится в мае текущего года. Это уникальное событие пройдет в стенах Центрального концертного зала, однако, к сожалению, большинство горожан не смогут посетить его.

Александра Николаевна, известная и любимая многими волгоградцами, представит публике большую творческую программу, в которой примут участие выдающиеся российские и местные солисты, а также различные коллективы.

Как подчеркнул директор культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко на открытии выставки к 95-летию композитора, первоначально планировалось провести концерт в амфитеатре на центральной набережной. Чтобы избежать рисков, связанных с возможными изменениями погоды, было принято решение организовать мероприятие в ЦКЗ.