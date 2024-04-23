Самарская певица стала звездой после отказа покоренному ее данными Лепсу

Самарская певица Дарья Щербакова оказалась на сцене «Новой Фабрики звезд» на ТНТ в качестве гостьи. Совсем недавно девушка отказалась от покровительства Григория Лепса, сердце которого она завоевала с первой же песни. Музыкант оценил ее вокальные данные, однако молодая артистка не приняла предложение Лепса войти в его команду на шоу «Голос».

Даже после отказа от помощи такого опытного наставника, который знает, как приковывать к себе внимание и эпатировать публику, Дарья Щербакова смогла добиться успеха.