Кологривый снимется с возлюбленной Харламова, который считает сибиряка «чокнутым»

Новосибирский актер Никита Кологривый после триумфа в сериале «Слово пацана» и звездной болезни возвращается к съемкам. Его новой работой станет фильм «Любовь зла».

На площадке он встретится с Катериной Ковальчук, с которой долгое время были отношения у Гарика Харламова. Комик после развода с Кристиной Асмус успел разойтись с новой пассией, но сейчас, как намекнул сам юморист, они вновь вместе.