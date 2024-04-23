Кологривый снимется с возлюбленной Харламова, который считает сибиряка «чокнутым»

Новосибирский актер Никита Кологривый после триумфа в сериале «Слово пацана» и звездной болезни возвращается к съемкам. Его новой работой станет фильм «Любовь зла».
На площадке он встретится с Катериной Ковальчук, с которой долгое время были отношения у Гарика Харламова. Комик после развода с Кристиной Асмус успел разойтись с новой пассией, но сейчас, как намекнул сам юморист, они вновь вместе.
Ленту с Кологривым и Ковальчук снимает кинокомпания братьев Андреасян. Скандальный сибиряк исполнит роль вора-домушника Максима. Он оказался в долгах, поэтому решает ограбить квартиру Евы, которую играет Катерина Ковальчук. Она неожиданно оказывается дома и пытается спалить квартиру, узнав об измене возлюбленного, пишет nsk.aif.ru.
Ранее Гарик Харламов высмеял Никиту Кологривого, назвав его «чокнутым» из-за поведения в ресторане Новосибирске.