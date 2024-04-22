Мать девочки с «маской Бэтмена» показала дочь в бинтах после операции в Санкт-Петербурге

Первая операция 4-летней девочки с «маской Бэтмена» в Санкт-Петербурге прошла успешно. Мать Луны Кэрол Феннер показала дочь после четырех часов на столе хирурга.

Врач Ольга Филиппова начала эстетическую коррекцию лица своей маленькой пациентки Луны Феннер методом тканевой дермотензии. Такая процедура предполагает имплантацию под здоровые участки силиконовых эспандеров.

«Под участки здоровой кожи на лице имплантируются силиконовые эспандеры, которые заполняются стерильным физраствором, отчего кожа растягивается», — поделилась Филиппова.

Три штуки врач установила во время четырехчасовой операции. Основная процедура будет проведена только в июне.

Врачи сразу предупредили семью, что потребуется серия операций. Лечение займет 2,5 года, а обойдется в 3,5 миллиона рублей.

Мать девочки Кэрол Феннер поделилась роликом после операции. Голова Луны была вся в бинтах, но она чувствовала себя хорошо. Перед камерой девочка показывала растяжку, представляя себя балериной.

Ранее мать Луны рассказала, почему решила не ехать к доктору Павлу Попову в Краснодар.

Источник: spb.kp.ru.