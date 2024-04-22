Комик из Красноярска Илья Соболев заставил невесту рыдать на собственной свадьбе

Комик из Красноярска Илья Соболев рассказал об инциденте, который произошел с ним во время работы ведущим на свадьбе.

О небольшом ЧП юморист вспомнил в эфире программы «Шоу Воли» на ТНТ. Он рассказал, как однажды довел до слез невесту, которая рыдала и кричала на весь банкетный зал.

Девушка не оценила жесткий юмор Соболева. Она знала, что комик может отпустить саркастичную шутку в адрес жениха и его костюма, поэтому заранее попросила не обращать внимания на наряд своего избранника.

Комик не сдержался, а итогом этого стала заплаканная невеста.

Павел Воля признался, что на его собственной свадьбе, когда он брал в жены Ляйсан Утяшеву, думал, что красноярский юмор Соболева слишком жесткий.

«Я тебе скажу, нам с Ляйсан были неприятненьки твои шутки, когда я сидел в белом весь и ты вел нашу свадьбу», — сказал Воля.

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