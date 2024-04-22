Барнаулец стал соавтором пластинки британского музыканта Кена Хенсли

Бизнесмен из Барнаула Владимир Емелин оказался причастен к созданию посмертного альбома британского музыканта Кена Хенсли. Он стал автором песен сборника под названием My Book of Answers.

Емелин вспоминает, что во время одной из встреч с Хенсли они с другом передали через стюардессу записку, в которой просили музыканта выступить на частной вечеринке в Испании. К удивлению обоих, Хенсли согласился.

Во время следующей встречи Емелин поделился с Хенсли своими стихами и предложил сделать их музыкальными композициями. Артист изучил и адаптировал переводы текстов, добавив к ним свои идеи.

В альбоме My Book of Answers, по словам Емелина, содержатся тексты, которые тесно связаны его жизнью. В название пластинки включена строчка из стихотворения Емелина, которое было посвящено времени, проведенному им в больнице после травмы позвоночника.

Мужчина поделился воспоминанием о том, как во время работы над совместным альбомом произошел удивительный случай. Его друг умирал от онкологии, а у Хенсли — брат. Емелин отправил свой текст, и в это же время Хенсли написал похожее четверостишие. Позже из этого совпадения родилась совместная песня.

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Источник: passion.ru.