Приморский Роспотребнадзор научил выбирать самые хорошие яйца на Пасху

Яйца. Фото Global Look Press

Нужно обратить внимание на ряд нюансов.

Эксперты Роспотребнадзора Приморья поделились полезными рекомендациями относительно выбора яиц. Этот продукт является неотъемлемой частью рациона, особенно в преддверии Пасхи. Чтобы выбрать качественные яйца, следует учитывать несколько факторов.

Во-первых, важно обратить внимание на внешний вид продукта. Яйца должны быть ровными, гладкими, без каких-либо повреждений на скорлупе. На них не должно быть следов крови, перьев и птичьего помета.

Во-вторых, необходимо проверить дату упаковки и срок годности яиц. Это позволит убедиться в свежести продукта.

Яйца делятся на несколько видов, каждый из которых обозначается соответствующей маркировкой. На диетическом яйце ставится буква «Д», на столовом  — «С».

Кроме того, на упаковке указывается категория продукта, всего их пять: высшая, отборная, первая, вторая и третья. На коробке должно быть наименование производителя, его местоположение и юридический адрес, а также товарный знак, если таковой имеется.

Важно отметить, что дата выпуска должна быть нанесена не только на имеющуюся упаковку, но и непосредственно на само яйцо. Покупка яиц без указания даты выпуска и ветеринарной сертификации может представлять опасность.

Следует помнить, что вареные яйца не рекомендуется хранить дольше 36 часов.

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Источник: vostokmedia.com.

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