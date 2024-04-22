Приморский Роспотребнадзор научил выбирать самые хорошие яйца на Пасху

Эксперты Роспотребнадзора Приморья поделились полезными рекомендациями относительно выбора яиц. Этот продукт является неотъемлемой частью рациона, особенно в преддверии Пасхи. Чтобы выбрать качественные яйца, следует учитывать несколько факторов.

Во-первых, важно обратить внимание на внешний вид продукта. Яйца должны быть ровными, гладкими, без каких-либо повреждений на скорлупе. На них не должно быть следов крови, перьев и птичьего помета.

Во-вторых, необходимо проверить дату упаковки и срок годности яиц. Это позволит убедиться в свежести продукта.

Яйца делятся на несколько видов, каждый из которых обозначается соответствующей маркировкой. На диетическом яйце ставится буква «Д», на столовом — «С».

Кроме того, на упаковке указывается категория продукта, всего их пять: высшая, отборная, первая, вторая и третья. На коробке должно быть наименование производителя, его местоположение и юридический адрес, а также товарный знак, если таковой имеется.

Важно отметить, что дата выпуска должна быть нанесена не только на имеющуюся упаковку, но и непосредственно на само яйцо. Покупка яиц без указания даты выпуска и ветеринарной сертификации может представлять опасность.

Следует помнить, что вареные яйца не рекомендуется хранить дольше 36 часов.

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Источник: vostokmedia.com.