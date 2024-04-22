На концерте Гуфа в Екатеринбурге женщина получила ногой по голове

В Екатеринбурге прямо во время концерта Гуфа женщина получила в голову ногой. Поклонница Алексея Долматова находилась в первых рядах.

В какой-то момент рэпер пригласил на сцену парня из зала. Когда его попросили уйти, фанат пожал руку музыканту и решил спрыгнуть прямо в толпу — он сделал сальто.

«Он как-то резко запрыгнул на сцену, побежал к артисту, кто-то из помощников его остановил, но он поздоровался за руку с Гуфом, и ему сказали уходить со сцены. Он резко разбежался и прыгнул», — цитирует фанатку e1.ru.

В момент приземления он попал ногой по лицу поклоннице Гуфа, которая приехала на его концерт из Перми.

Придя домой, девушка обнаружила гематому на лбу, но не стала обращаться к медикам. После неожиданного прыжка пострадала и сестра пермячки, она повредила колено.

Ранее Григорий Лепс сказал, что выбил телефон из рук женщины в Костроме из-за того, что она ему надоела.