Во Владивостоке и других регионах временно отменяют показ голливудских блокбастеров

Жители Владивостока до 13 мая не смогут посмотреть на большом экране голливудские блокбастеры. Такое ограничение будет действовать и в других регионах в преддверии Дня Победы.

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к прокатчикам с просьбой поддержать отечественный кинематограф. Поэтому в ближайшие три недели акцент в программке будет делаться именно на российских фильмах.

Многие кинотеатры временно перестали крутить ленты «Дюна 2», «Годзилла и Конг», «Кунг-фу Панда 4», «Охотники за привидениями».

Сейчас первыми в анонсе стоят именно отечественные ленты. К примеру, фантастика «Сто лет тому вперед» и новая версия «Летучего корабля».

Ранее признавший звездную болезнь сибиряк Никита Кологривый заявил, что будет хулиганить только в кино.

Источник: vlad.mk.ru.