Нахамивший персонал отеля Геленджика испортил препарат Самойловой за 800 тысяч рублей

Певица Юлия Самойлова столкнулась с серьезной проблемой во время своего пребывания в одном из отелей Геленджика, куда приехала во время тура. Из-за ошибки персонала, который не обеспечил необходимые условия хранения, ее жизненно важное лекарство стоимостью около 800 тысяч рублей оказалось непригодным к использованию.

Самойлова страдает от спинальной мышечной атрофии, требующей регулярного приема дорогостоящих препаратов. Во время гастролей она всегда имеет при себе необходимое лекарство.

По словам исполнительницы, она сказала, что температура хранения должна быть 2-8 градусов, однако утром обнаружила, что содержимое ампулы замерзло.

Сотрудники отеля обвинили в произошедшем саму Самойлову, отказавшись признать свою ошибку и принести извинения.

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Источник: kuban.kp.ru.