Иркутянам рассказали о шестидневной рабочей неделе с одним выходным

Жителям Иркутска рассказали о длинной рабочей неделе, которая стартует с этого понедельника. Предстоящая суббота, 27 апреля, будет рабочей. А сразу после начнутся выходные дни.

Это будут четыре нерабочих дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно.

На следующей неделе трудиться нужно будет только два дня — 2 и 3 мая, это будет четверг и пятница.

Длинные выходные запланированы и на вторую неделю мая. Они будут в честь празднования Дня Победы — с четверга по воскресенье.

Следующая рабочая шестидневка спланирована в конце текущего года. Работать без выходных придется с 23 по 28 декабря. Новогодние каникулы начнутся с 29 числа.

Ранее рассказывалось об идеальном шашлыке на майские праздники. Иркутский шеф Игорь Милованов рассказал, что нужно делать, чтобы мясо всегда получалось сочным.

Источник: orda-info.online.