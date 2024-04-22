Лепс выбил телефон из рук женщины в Костроме из-за того, что она ему надоела

61-летний певец Григорий Лепс на концерте в Костроме позволил себе грубость в отношении своей поклонницы, выбив из ее рук телефон. Вспоминая об этом инциденте и комментируя свою вспыльчивость, он нецензурно выругался и не стал извиняться.

Во время выступления женщина снимала его с близкого расстояния. Лепс несколько раз просил ее выключить камеру, но она не отходила. В какой-то момент певец вышвырнул телефон, ударив по гаджету.

Музыкант сказал, что она ему надоела, он предупреждал ее дважды.

«Она меня услышала, но плохо, видимо, с ушами», — заявил артист, добавив нецензурную брань.

Он отметил, что тяжело работать, когда прямо перед тобой держат камеру.

Ранее зрители поделились роликом, где в Ярославле Лепс под «Рюмку водки» смотрел на драку женщин в зале. Их удалось разнять, когда охрана вмешалась сама.

Источник: Telegram-канал «Звездач».