Московский бульвар в Балашихе благоустроят весной-2024

В микрорайоне Новый Свет в Балашихе активно проводятся работы по благоустройству. В рамках этих мероприятий осуществляется уборка дворовых территорий и Сквера ветеранов.

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Так, в свою очередь, заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян совместно с представителями управляющей компании провела осмотр территорий в микрорайоне Новый Свет. Особое внимание они уделили Московскому бульвару, где уже проведена уборка листвы и мусора. Местные жители также оценили пользу от проведенных работ.

Стоит подчеркнуть, что в теплый период планируется провести озеленение, включающее высадку цветов, а также покраску скамеек. Было обращено внимание на загрязненные фонари, и задача по их очистке будет передана соответствующей организации.

27 апреля будет проведен так называемым общеобластной субботник. Он можно сказать завершит месяц чистоты и порядка. В этот день жители смогут принять участие в уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал проведение акции «День добрых дел», которая также состоится 27 апреля.

По материалам 360tv.ru