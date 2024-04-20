В Волгоградском театре кукол состоялась премьера спектакля по поэме Лермонтова «Мцыри»

В Волгоградском театре кукол накануне прошла премьера спектакля по поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри». Постановка посвящена 210-летию со дня рождения поэта и прозаика, которое будет отмечаться в октябре 2024 года.

Во время спектакля авторский текст Лермонтова звучит за кадром, а переживания Мцыри передаются через пластический театр. На сцене актеры, одетые во все черное. Красиво двигаются, управляя куклой - главным героем спектакля. Мцыри в поэме и на сцене противостоит стихиям, но его борьба касается не только сил природы, но и его собственных внутренних противоречий.

Художник-постановщиком спектакля стала Светлана Струкова, приехавшая в Волгоград из Санкт-Петербурга. Ей удалось передать атмосферу Грузии, гор, свободы, воли. Потрясающие декорации, сценография переносят зрителей в Мцхету, туда, где сливаются реки Арагва и Кура.

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«Иногда хочется просто сделать спектакль, в котором мы ни на что-то отвечаем, а мы о чем-то говорим и хотим сказать зрителю: «Смотрите, что мы можем, к чему мы стремимся, как мы развиваемся для вас», - отметила главный режиссер театра кукол Екатерина Уржумова.

По материалам volgograd-trv.ru