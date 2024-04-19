В Анапе нашли три зуба неизвестного существа

В лесу под Анапой были обнаружены крупные окаменелости, принадлежащие неизвестному существу. Эта находка была сделана местным жителем неподалеку от дольменов.

По мнению мужчины, зубы могут принадлежать великану, ведь, согласно черкесской легенде, в долинах обитали существа человеческой внешности и с большим ростом. Они строили дольмены для карликов, перемещавшихся на зайцах.

Всего было обнаружено три зуба. Мужчина поделился находкой в социальных сетях. Интернет-пользователи начали активно выдвигать свои предположения.

Нашлись и скептики, которые не увидели в находке ничего необычного. Они предположили, что зубы принадлежат какому-то животному, например, лошади или дикому кабану, пишет издание «Новая Кубань».

Ранее стало известно, сколько будет стоить отдых этим летом в Анапе, которая популярна у тех, кто ездит на юг с детьми. Сутки в гостинице обойдутся в 4000-5000 рублей. В случае недельной поездки на жилье придется предусмотреть около 30 тысяч рублей.