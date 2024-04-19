Девочка с «маской Бэтмена» в Санкт-Петербурге сделала трогательный снимок с хирургом

4-летняя американка Луна Феннер с «маской Бэтмана» прилетела в Санкт-Петербург и сделала трогательный снимок со своим новым хирургом Ольгой Филипповой, которая займется эстетической операцией.

На снимке девочка стоит в обнимку со своим новым врачом и улыбается, позируя перед камерой.

«Каждая операция эмоционально истощает. Мне остается только ждать вне палаты и надеяться, молиться о том, чтобы все было хорошо. Пусть ангелы-хранители будут около Луны, доктора Ольги Филипповой и ее команды врачей», — написала мать девочки Кэрол в социальных сетях.

Ранее пластический хирург Луны Феннер рассказала о том, что ей будут вживлены импланты. В первое время они могут мешать, но не будут причинять боль. Операция нужна не только для эстетики лица. Дело в том, что девочка вынуждена спать с открытыми глазами. Это последствие предыдущего вмешательства необходимо устранить.

В Санкт-Петербурге семья пробудет минимум два с половиной месяца. Они долго искали хирурга в США и Израиле, но предпочли вернуться в Россию. Это связано и с меньшими финансовыми затратами на операцию.