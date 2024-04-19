Волгоградка отсудила у маркетплейса 254 тысячи рублей, не получив свой заказ

Жительница Волгограда заказала на маркетплейсе люксовую уходовую косметику, а получила три тюбика зубной пасты. После такой посылки она пошла в суд, где выиграла больше 254 тысяч рублей.

Сумма самого заказа была довольно внушительной — 164 607 рублей.

Сначала она настаивала на том, чтобы продавец прислал нужный товар или вернул деньги. Однако договориться без суда не удалось.

Жительнице Волгограда не оставили другого выхода, поэтому она составила иск.

Кировский районный суд встал на ее сторону. Предпринимателя заставили вернуть деньги за товар, выплатить компенсацию за моральный вред — пять тысяч рублей, бизнесмен также получил штраф в размере 84 803 рублей. Его обязали платить неустойку в размере 1% от цены товара за период с 25 января 2024 года до даты возврата всей суммы.

Компания пыталась обжаловать решение, но волгоградский судья не стал его менять.

Ранее рассказывалось, как жительница Волгограда обманула Wildberries на 100 тысяч рублей. Она оказалась сотрудницей маркетплейса. Женщина отдавала вещи, оформляя возврат, а деньги клиенты переводили на ее карту. Мошенницу вычислили, но обязали заплатить штраф всего в десять тысяч рублей.

Источник: vpravda.ru.