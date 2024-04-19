Потерявший почти половину состояния москвич Мамут стал самым обедневшим миллиардером

Московский миллиардер Александр Мамут признан самым обедневшим за год среди российских предпринимателей с высокими доходами.
Всего за 12 месяцев он лишился почти 40% своего богатства. Сейчас на его счетах находится 1,2 миллиарда долларов. Пять лет назад состояние московского предпринимателя было в два раза больше — 2,5 миллиарда рублей.
По данным Forbes, который составлял рейтинг, Александр Мамут — 64-летний вдовец с пятью детьми, который сейчас проживает в Тель-Авиве.
В 1990 году он учредил адвокатское бюро «АЛМ-консалтинг», одним из партнеров которого был нынешний председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В 1993 году он также стал учредителем банка «Компания по проектному финансированию».
Основой его капитала являются средства, полученные от продажи акций «Полиметалла», объединенной англо-американской сети книжных магазинов Waterstones и Barnes & Noble.
Мамут вложил сотни миллионов долларов в британский стартап по производству электромобилей Arrival Дениса Свердлова. Он рассчитывал, что сможет прилично выиграть в будущем, но акции этой компании, которые на пике в конце 2020 года торговались по 1 577 долларов, сейчас стоят всего 20 центов.
В первой половине 2021 года московский бизнесмен продал оставшиеся у себя и у его сына Николая акции «Полиметалла». От сделки он получил около 220 миллионов долларов.
В октябре 2020 года он окончательно расстался с Rambler Group, продав ее Сбербанку. Это же произошло и с кинотеатром «Художественный».
Александр Мамут, Роман Абрамович. Фото Global Look Press
Кто еще в списке самых обедневших миллиардеров:
- основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко — $1,5 млрд (-29%);
- сооснователь сети FixPrice Артем Хачатрян — $1,6 млрд (-24%);
- владелец ряда торговых центров и держатель контрольного пакета «Международного аэропорта Шереметьево» Александр Пономаренко — $2 млрд (-23%);
- партнер по бизнесу Александра Пономаренко Александр Скоробогатько — $2,1 млрд (-22%).
Ранее рассказывалось о еще одном бизнесмене Руслане Гасанове. Несколько лет назад он открыл свое дело в Москве. В столице предприниматель основал компанию «Солдаут Медиа». Какое-то время она занималась программным обеспечением, но такой бизнес не приносил много денег. Он принял решение переехать в Дубай, где открыл лаунж-ресторан SKY5 Dubai на крыше отеля. Недавно оказалось, что ему понравилась Виктория Боня, за которой он сейчас ухаживает.