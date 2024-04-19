Стилист Рогов катался на велосипеде и пел на проспекте Кирова в Саратове

Известный стилист и ведущий телеканала СТС Александр Рогов снял новый выпуск своего шоу в Саратове. Выбирая образ для местной героини, он пошел в ТРЦ «Триумф Молл».

Заметившие Рогова поклонницы пришли в восторг от того, что он решил прилететь Саратов.

Его видели и на проспекте Кирова, который является одной из самых популярных прогулочных улиц города. Ведущий проезжался на велосипеде в шортах и остановился у бронзовой скульптуры парня с букетом, который ждет девушку.

Здесь стилист исполнил песню «Огней так много золотых на улицах Саратова». Горожане, узнав звезду, решили его поприветствовать, поэтому пение Рогова записали не с первого дубля.

Ранее актриса Настасья Самбурская, которая провела в Саратовской области детство и юность, поделилась видео, сделанным на съемках нового проекта. Чтобы воплотиться в роль, ей пришлось нанести грим с желтыми зубами и шрамами на лице. Саратовская актриса посмеялась над своим перевоплощением, отметив, что мужчины боятся красивых женщин, поэтому в таком образе они могут смело к ней подходить.

Источник: паблик «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте».