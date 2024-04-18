Александр Серов прокомментировал ранний уход ярославцев с концерта

Поклонники 73-летнего Александра Серова, пришедшие на его концерт в Угличе Ярославской области, покинули зал до официального окончания выступления.

Певец прокомментировал эту ситуацию. Он предположил, что зрители могли спешить домой, потому что на следующий день им нужно было на работу.

В конце своего выступления Серов, как это обычно делают исполнители, попрощался, а потом вновь вернулся, чтобы представить музыкантов своего оркестра и еще раз поблагодарить пришедших на концерт. Однако он увидел, что ярославцы уже покидают зал.

Он спокойно воспринял небольшой инцидент и с пониманием отнесся к спешившим домой зрителям. Ярославцы, которые остались на поклон всей команды Серова, аплодировали музыкантам стоя, пишет nnovpost.ru.

На концерте Григория Лепса в Ярославле также произошел инцидент. Во время исполнения песни «Рюмка водки на столе» две женщины в первых рядах зала устроили драку на глазах у исполнителя. Разнимать поклонниц пришлось охране.