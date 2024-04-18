Гарик Сукачев отменил концерты в Приволжье из-за проблем со звуком

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев отменил ряд намеченных концертов.

Стало известно о том, что он не приедет в ранее объявленные даты в города Приволжья. Концерт отменен в Самаре, Ульяновске, а также в Уфе. Музыкант также отказался выступить в Казани.

Организаторы объявили о том, что концерта не будет в Ижевске, не приедет он и в Челябинск.

Гарик Сукачев сослался на то, что программу тура на весну пришлось скорректировать из-за конфликтов с компанией, занимающейся подбором площадки и организацией выступления.

«Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись <…> Организатор не выполнил ряд важных условий, необходимых, чтобы наши концерты прошли на высоком уровне качества звука, света и вашего комфорта», — написал артист в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно о том, что Стас Михайлов решил перенести несколько апрельских концертов.